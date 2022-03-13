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Французький активіст захопив віллу дочки Путіна у Біарріці - The Insider

"Європейська правда"Неділя, 13 березня 2022, 23:29
Французький активіст захопив віллу дочки Путіна у Біарріці - The Insider
the insider

Видання The Insider, яке спеціалізується на розслідуваннях, повідомило, що у французькому місті Біарріц місцевий активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Путіна "Альта Міра", змінив там замки і заявив, що вілла готова прийняти жертв путінського режиму, і насамперед українських біженців. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це The Insider повідомив сам Афнер.

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Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати. Видання публікує відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.

На захопленій віллі за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey крім журналу "ВВП. Стратегія розвитку" знайшлися документи щодо "гаманця Путіна" Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова, чоловіка Тихонової, пише видання.

Серед іншого було знайдено копію паспорта колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова, а також перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Такі документи могли знадобитися для відкриття банківського рахунку у Франції, самої покупки вілли та ін. 

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Також на віллі знайшли довіреність від 2009 року, виписану "Геннадієм Тимченком, громадянином Фінляндії" на ім'я француженки Франсуаз Дюшосаль, яка мала відповідати за ремонт на віллі.

Згідно з реєстром нерухомості Франції, з яким ознайомився The Insider, вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 була передана Шамалову.

Інформація про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, публікувалася політиком Олександром Бєляєвим ще в 1996 році, йшлося про гроші, викрадені з мерії Петербурга за схемою, викритою Мариною Сальє, і виведені через австрійські рахунки. Путін ці звинувачення заперечував і, як писала тоді преса, стверджував, що навіть не знає, де знаходиться Атлантичне узбережжя. 

Вілла Шамалова - не єдиний палац Путіна в Біарріці. Радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського, розташовану за адресою 9 rue de la Fregate також у Біарріці. 

Є в Біарріці і третя вілла, пов'язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.

Теми: ФранціяПутінбіженці
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