Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице - The Insider

Издание The Insider, специализирующееся на расследованиях, сообщило, что во французском городе Биарриц местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина "Альта Мира", сменил там замки и заявил, что вилла готова принять жертв путинского режима, и в первую очередь украинских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом The Insider сообщил сам Афнер.

Вилла, принадлежащая дочери Путина Екатерине Тихоновой, имеет восемь спальных мест и три ванные комнаты. Издание публикует видео, на котором видно активиста с флагом Украины внутри виллы.

На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey помимо журнала "ВВП. Стратегия развития" нашлись документы по "кошельку Путина" Геннадию Тимченко и Кириллу Шамалову, мужу Тихоновой, пишет издание.

Среди прочего была найдена копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и т.д.

Также на вилле нашли доверенность от 2009 года, выписанную "Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии" на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 году была передана Шамалову.

Информация о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на атлантическом побережье, публиковалась политиком Александром Беляевым еще в 1996 году, речь шла о деньгах, похищенных из мэрии Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведенных через австрийские счета. Путин эти обвинения отрицал и, как писала тогда пресса, утверждал, что даже не знает, где находится Атлантическое побережье.

Вилла Шамалова – не единственный дворец Путина в Биаррице. Радио Europe 1 со ссылкой на французские спецслужбы опубликовало информацию о том, что в 1996 году он купил бывшую виллу Стравинского, расположенную по адресу 9 rue de la Fregate также в Биаррице.

Есть в Биаррице и третья вилла, связанная с Путиным, это дом его бывшей жены, теперь принадлежащий ее новому мужу Артуру Очеретному. После начала войны активисты раскрасили стены виллы в цвета украинского флага.