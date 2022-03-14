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Оборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 01:37
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Українські бійці, захищаючи Маріуполь, знищили ворожу бронетехніку і живу силу окупантів.

Джерело: Facebook-сторінка МВС України

Дослівно: "Триває оборона Маріуполя – південного форпосту України.

Бійці окремого загону спеціального призначення Національна гвардія України точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків".

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Теми: Маріупольвійна
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