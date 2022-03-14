Оборона Мариуполя: уничтожена бронетехника и живая сила врага
Понедельник, 14 марта 2022, 00:37
Украинские бойцы, защищая Мариуполь, уничтожили вражескую бронетехнику и живую силу оккупантов.
Источник: Facebook-страница МВД Украины
Дословно: "Продолжается оборона Мариуполя – южного форпоста Украины.
Реклама:
Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальная гвардия Украины точными ударами нанесли огневого поражения бронетехнике РФ, уничтожив тем самым живую силу оккупантов, а также оставив врага возможности обстреливать город и продвигаться на подступы по одному из направлений".