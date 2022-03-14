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Оборона Мариуполя: уничтожена бронетехника и живая сила врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 01:37
скриншот

Украинские бойцы, защищая Мариуполь, уничтожили вражескую бронетехнику и живую силу оккупантов.

Источник: Facebook-страница МВД Украины

Дословно: "Продолжается оборона Мариуполя – южного форпоста Украины.

Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальная гвардия Украины точными ударами нанесли огневого поражения бронетехнике РФ, уничтожив тем самым живую силу кафиров, а также оставив врага возможности обстреливать город и продвигаться на подступы по одному из направлений".

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Темы: Мариупольвойна
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