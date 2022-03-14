Спростує фейки і розпізнає людей: Україна використовує систему Clearview AI – ЗМІ

Міністерство оборони України в суботу почало використовувати систему розпізнавання облич американської компанії Clearview AI, яка має доступ до бази з 10 млрд фото, 2 з яких – з мережі "ВКонтакте".

Джерело: Reuters із посиланням на директора компанії Хоан Тон-Тхат

Деталі: Американський стартап запропонував встановити особи російських нападників, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

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Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI з розпізнавання облич, що дає можливість, серед іншого, перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах, - додав Лі Волоскі, радник Clearview і колишній дипломат при президентах США Бараку Обамі та Джо Байдену.

Після того, як Росія вторглася в Україну, виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тхат надіслав Києву лист із пропозицією допомоги.

Clearview заявив, що не пропонував цю технологію Росії, яка називає свої дії в Україні "спецоперацією".

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Міністерство оборони України поки що не відповіло виданню на запити про коментар.

Засновник Clearview сказав, що його стартап має у своєму розпорядженні понад 2 мільярди зображень із російської соціальної мережі "ВКонтакте" з бази даних, яка нараховує понад 10 мільярдів фотографій.

Ця база даних може полегшити Україні ідентифікувати загиблих (навіть із пошкодженими обличчями) у порівнянні із встановленням особи за відбитками пальців.

У листі Тон-Тхата також сказано, що технологія Clearview може допомогти знайти родичів, виявити російських військових, розвінчати неправдиві дописи, пов’язані з війною, у соціальних мережах.