Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Спростує фейки і розпізнає людей: Україна використовує систему Clearview AI – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 02:20

Міністерство оборони України в суботу почало використовувати систему розпізнавання облич американської компанії Clearview AI, яка має доступ до бази з 10 млрд фото, 2 з яких – з мережі "ВКонтакте".

Джерело: Reuters із посиланням на директора компанії Хоан Тон-Тхат

Деталі: Американський стартап запропонував встановити особи російських нападників, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI з розпізнавання облич, що дає можливість, серед іншого, перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах, - додав Лі Волоскі, радник Clearview і колишній дипломат при президентах США Бараку Обамі та Джо Байдену.

Після того, як Росія вторглася в Україну, виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тхат надіслав Києву лист із пропозицією допомоги.

Clearview заявив, що не пропонував цю технологію Росії, яка називає свої дії в Україні "спецоперацією".

Міністерство оборони України поки що не відповіло виданню на запити про коментар.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Засновник Clearview сказав, що його стартап має у своєму розпорядженні понад 2 мільярди зображень із російської соціальної мережі "ВКонтакте" з бази даних, яка нараховує понад 10 мільярдів фотографій.

Ця база даних може полегшити Україні ідентифікувати загиблих (навіть із пошкодженими обличчями) у порівнянні із встановленням особи за відбитками пальців.

У листі Тон-Тхата також сказано, що технологія Clearview може допомогти знайти родичів, виявити російських військових, розвінчати неправдиві дописи, пов’язані з війною, у соціальних мережах.

Теми: технологіїУкраїнаСША
powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні запрацювали табори для полонених росіян

Мирні переговори з Росією можуть тривати кілька тижнів – Подоляк

Київ вийшов на перше місце у світі за забрудненістю повітря — в 33 рази вище норми

фотоЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта – штаб

Зеленський: Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі

Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря – штаб

Усі новини...
технології
У Росії почали відключати доступ до Instagram
Google додасть сповіщення про повітряну тривогу для всіх телефонів на Android
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася мапа працюючих СТО
Останні новини
13:27
Касетні боєприпаси й авіаудари: на Донеччині за добу вбито і поранено десятки цивільних
13:11
У Німеччині зареєстрували вже понад 200 тисяч біженців з України
13:07
Кремль намагається з'ясувати, чим незадоволені росіяни всередині країни – РосЗМІ
13:05
Окупанти мобілізованих з ОРДЛО кидають як "гарматне м'ясо" – розвідка
12:55
Резерви НБУ перевищують довоєнні
12:52
відеоЯк помре Путін: аніматори запропонували кілька варіантів
12:46
У Росії заявляють, що розглядається питання відключення їх від GPS
12:38
документРосія замінувала море від Босфору до Одеси і заявила, що це українські міни
12:37
Ворог двома ракетними ударами вбив 9 людей під Запоріжжям
12:33
Німеччина доставила Україні лише 500 з обіцяних 2700 ПЗРК "Стріла" - ЗМІ
Усі новини...