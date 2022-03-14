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Після розмови з Байденом Макрон подзвонив Зеленському

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 02:19
Після розмови з Байденом Макрон подзвонив Зеленському
ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН. ФОТО: GETTY IMAGES

У неділю ввечері президент Франції Емануель Макрон з колегою із США Джо Байденом домовився посилити санкції проти Росії, а президенту Володимиру Зеленському повідомив про додаткову допомогу для України.

Джерело: Єлисейський палац

Деталі: Макрон 13 березня продовжив перемовини з Байденом і Зеленським щодо зупинки вогню в Україні та початку переговорів щодо припинення війни.

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"Глави двох держав (Франції і США - ред.) домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій.

Вони будуть підтримувати тісний контакт у цьому питанні", – ідеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Після розмови з Байденом президент Франції зателефонував Зеленському.

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Під час розмови із Зеленським Макрон вкотре висловив свою підтримку Україні.

Крім того, повідомив про додаткову допомогу для України, яку Європейський Союз вирішив надати на Версальському саміті.

Нагадаємо: Президент Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 12 березня після розмови з президентом РФ Владіміром Путіним мали розмову з Володимиром Зеленським.

Теми: МакронБайденЗеленськийвійна
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