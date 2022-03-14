Після розмови з Байденом Макрон подзвонив Зеленському

У неділю ввечері президент Франції Емануель Макрон з колегою із США Джо Байденом домовився посилити санкції проти Росії, а президенту Володимиру Зеленському повідомив про додаткову допомогу для України.

Джерело: Єлисейський палац

Деталі: Макрон 13 березня продовжив перемовини з Байденом і Зеленським щодо зупинки вогню в Україні та початку переговорів щодо припинення війни.

"Глави двох держав (Франції і США - ред.) домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій.

Вони будуть підтримувати тісний контакт у цьому питанні", – ідеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Після розмови з Байденом президент Франції зателефонував Зеленському.

Під час розмови із Зеленським Макрон вкотре висловив свою підтримку Україні.

Крім того, повідомив про додаткову допомогу для України, яку Європейський Союз вирішив надати на Версальському саміті.

Нагадаємо: Президент Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 12 березня після розмови з президентом РФ Владіміром Путіним мали розмову з Володимиром Зеленським.