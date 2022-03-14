После разговора с Байденом Макрон позвонил Зеленскому

В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон с коллегой из США Джо Байденом договорился усилить санкции против России, а президенту Владимиру Зеленскому сообщил о дополнительной помощи для Украины.

Источник: Елисейский дворец

Детали: Макрон 13 марта продолжил переговоры с Байденом и Зеленским по поводу остановки огня в Украине и начала переговоров по прекращению войны.

"Главы двух государств (Франции и США - ред.) договорились усилить уже введенные против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий.

Они будут поддерживать тесный контакт в этом вопросе", – говорится в сообщении Елисейского дворца.

После разговора с Байденом президент Франции позвонил Зеленскому.

Во время разговора с Зеленским Макрон еще раз выразил свою поддержку Украине.

Кроме того, сообщил о дополнительной помощи для Украины, которую Европейский Союз решил предоставить на Версальском саммите.

Напомним: Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 12 марта после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поговорили с Владимиром Зеленским.