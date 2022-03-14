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Графік евакуаційних потягів на 14 березня

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 04:40
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 14 березня.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Деталі: Зокрема, на понеділок, 14 березня, призначено такі евакуаційні потяги:

Харків:

  • 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харків - Львів.

Дніпро:

  • 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;
  • 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;
  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Кривий Ріг:

  • 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;
  • 16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода – о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

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Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов’янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.

Теми: Укрзалізницяевакуаціявійна
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