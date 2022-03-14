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График эвакуационных поездов на 14 марта

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 06:40
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 марта.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Детали: В частности, на понедельник, 14 марта, назначены следующие эвакуационные поезда:

Харьков:

  • 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

  • 10:30 - №907/908 Днепр – Хелм;
  • 12:30 - №228/227 Днепр - Чоп;
  • 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Кривой Рог:

  • 11:00 - №219/220 Кривой Рог – Чоп;
  • 16:00 - №915/916 Кривой Рог – Хелм.

Дополнительные рейсы также отправятся из Киева в Хелм в 19:13, из Одессы в Ужгород – в 22:32 и из Ужгорода в Киев.

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Укрзализныця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска: пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых будет осуществлена ​​пересадка на другие рейсы до запада страны.

Темы: Укрзализныцяэвакуациявойна
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