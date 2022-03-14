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Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

Анастасія КалатурПонеділок, 14 березня 2022, 04:13
Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів
РОМАН АБРАМОВИЧ. ФОТО: GETTY

Австралія внесла до санкційного списку 33 російських бізнесменів – зокрема проти російського мільярдера Романа Абрамовича та виконавчого директора "Газпрому" Олексія Міллера.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема, до людей, щодо яких запровадили санкції належать:

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  • генеральний директор корпорації "Ростех", близький соратник Путіна Сергій Чемезов;
  • голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лєбєдєв;
  • засновник та найбільший акціонер "Альфа-Груп" Михайло Фрідман;
  • президент "Транснефть" Микола Токарєв;
  • очільник Ради директорів Міжнародного аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко (пішов з посади після включення в санкційний список ЄС);
  • голова банку "ВЕБ" Ігор Шувалов;
  • гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо: Раніше санкції проти російських олігархів запровадили США та Британія.

Теми: олігархиАвстраліясанкції
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