Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

Австралія внесла до санкційного списку 33 російських бізнесменів – зокрема проти російського мільярдера Романа Абрамовича та виконавчого директора "Газпрому" Олексія Міллера.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема, до людей, щодо яких запровадили санкції належать:

генеральний директор корпорації "Ростех", близький соратник Путіна Сергій Чемезов;

голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лєбєдєв;

засновник та найбільший акціонер "Альфа-Груп" Михайло Фрідман;

президент "Транснефть" Микола Токарєв;

очільник Ради директорів Міжнародного аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко (пішов з посади після включення в санкційний список ЄС);

голова банку "ВЕБ" Ігор Шувалов;

гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо: Раніше санкції проти російських олігархів запровадили США та Британія.