Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів
Понеділок, 14 березня 2022, 05:13
Австралія внесла до санкційного списку 33 російських бізнесменів – зокрема проти російського мільярдера Романа Абрамовича та виконавчого директора "Газпрому" Олексія Міллера.
Джерело: The Guardian
Деталі: Зокрема, до людей, щодо яких запровадили санкції належать:
- генеральний директор корпорації "Ростех", близький соратник Путіна Сергій Чемезов;
- голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лєбєдєв;
- засновник та найбільший акціонер "Альфа-Груп" Михайло Фрідман;
- президент "Транснефть" Микола Токарєв;
- очільник Ради директорів Міжнародного аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко (пішов з посади після включення в санкційний список ЄС);
- голова банку "ВЕБ" Ігор Шувалов;
- гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
Нагадаємо: Раніше санкції проти російських олігархів запровадили США та Британія.
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