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Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских олигархов

Анастасия КалатурПонедельник, 14 марта 2022, 04:13
Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских олигархов
РОМАН АБРАМОВИЧ. ФОТО: GETTY

Австралия внесла в санкционный список 33 российских бизнесмена – в том числе против российского миллиардера Романа Абрамовича и исполнительного директора "Газпрома" Алексея Миллера.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, к людям, в отношении которых ввели санкции, относятся:

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  • генеральный директор корпорации "Ростех", близкий соратник Путина Сергей Чемезов;
  • председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев;
  • основатель и крупнейший акционер "Альфа-Групп" Михаил Фридман;
  • президент "Транснефть" Николай Токарев;
  • глава Совета директоров Международного аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко (ушел с должности после включения в санкционный список ЕС);
  • глава банка "ВЭБ" Игорь Шувалов;
  • гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Напомним: Ранее санкции против российских олигархов ввели США и Британия.

Темы: олигархиАвстралиясанкции
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