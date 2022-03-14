Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских олигархов
Понедельник, 14 марта 2022, 04:13
Австралия внесла в санкционный список 33 российских бизнесмена – в том числе против российского миллиардера Романа Абрамовича и исполнительного директора "Газпрома" Алексея Миллера.
Источник: The Guardian
Детали: В частности, к людям, в отношении которых ввели санкции, относятся:
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- генеральный директор корпорации "Ростех", близкий соратник Путина Сергей Чемезов;
- председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев;
- основатель и крупнейший акционер "Альфа-Групп" Михаил Фридман;
- президент "Транснефть" Николай Токарев;
- глава Совета директоров Международного аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко (ушел с должности после включения в санкционный список ЕС);
- глава банка "ВЭБ" Игорь Шувалов;
- гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Напомним: Ранее санкции против российских олигархов ввели США и Британия.