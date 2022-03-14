Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских олигархов

Австралия внесла в санкционный список 33 российских бизнесмена – в том числе против российского миллиардера Романа Абрамовича и исполнительного директора "Газпрома" Алексея Миллера.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, к людям, в отношении которых ввели санкции, относятся:

Реклама:

генеральный директор корпорации "Ростех", близкий соратник Путина Сергей Чемезов;

председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев;

основатель и крупнейший акционер "Альфа-Групп" Михаил Фридман;

президент "Транснефть" Николай Токарев;

глава Совета директоров Международного аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко (ушел с должности после включения в санкционный список ЕС);

глава банка "ВЭБ" Игорь Шувалов;

гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Напомним: Ранее санкции против российских олигархов ввели США и Британия.