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У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 05:16
У Байдена побачили ознаки готовності Росії до серйозних переговорів з Україною
Шерман, фото: Getty Images

Перша заступниця держсекретаря США Уенді Шерман заявила про певні "ознаки готовності до серйозних переговорів" Росії з Україною.

Джерело: Шерман в інтерв'ю Fox News, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми бачимо деякі ознаки готовності (Росії – ред.) до реальних, серйозних переговорів".

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Деталі: Шерман стверджує, що цьому сприяв тиск Заходу на Москву.

Проте, зазначила заступник держсекретаря, наразі "ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами".

Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
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