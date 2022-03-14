У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною
Понеділок, 14 березня 2022, 06:16
Перша заступниця держсекретаря США Уенді Шерман заявила про певні "ознаки готовності до серйозних переговорів" Росії з Україною.
Джерело: Шерман в інтерв'ю Fox News, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ми бачимо деякі ознаки готовності (Росії – ред.) до реальних, серйозних переговорів".
Деталі: Шерман стверджує, що цьому сприяв тиск Заходу на Москву.
Проте, зазначила заступник держсекретаря, наразі "ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами".
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