У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Перша заступниця держсекретаря США Уенді Шерман заявила про певні "ознаки готовності до серйозних переговорів" Росії з Україною.

Джерело: Шерман в інтерв'ю Fox News, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми бачимо деякі ознаки готовності (Росії – ред.) до реальних, серйозних переговорів".

Деталі: Шерман стверджує, що цьому сприяв тиск Заходу на Москву.

Проте, зазначила заступник держсекретаря, наразі "ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами".