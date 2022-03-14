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У Байдена увидели признаки готовности России к "серьезным" переговорам с Украиной

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 05:16
У Байдена увидели признаки готовности России к серьезным переговорам с Украиной
Шерман, фото: Getty Images

Первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила об определенных "признаках готовности к серьезным переговорам" России с Украиной.

Источник: Шерман в интервью Fox News, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы видим некоторые признаки готовности (России – ред.) к реальным, серьезным переговорам".

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Детали: Шерман утверждает, что этому способствовало давление Запада на Москву.

Однако, отметила заместитель госсекретаря, "мы должны помогать украинцам всеми возможными способами".

Темы: СШАРосcияУкраинавойна
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