У Байдена увидели признаки готовности России к "серьезным" переговорам с Украиной

Первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила об определенных "признаках готовности к серьезным переговорам" России с Украиной.

Источник: Шерман в интервью Fox News, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы видим некоторые признаки готовности (России – ред.) к реальным, серьезным переговорам".

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Детали: Шерман утверждает, что этому способствовало давление Запада на Москву.

Однако, отметила заместитель госсекретаря, "мы должны помогать украинцам всеми возможными способами".