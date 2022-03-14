У Байдена увидели признаки готовности России к "серьезным" переговорам с Украиной
Понедельник, 14 марта 2022, 05:16
Первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила об определенных "признаках готовности к серьезным переговорам" России с Украиной.
Источник: Шерман в интервью Fox News, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Мы видим некоторые признаки готовности (России – ред.) к реальным, серьезным переговорам".
Реклама:
Детали: Шерман утверждает, что этому способствовало давление Запада на Москву.
Однако, отметила заместитель госсекретаря, "мы должны помогать украинцам всеми возможными способами".