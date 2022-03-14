Україна в Гаазі домагається створення окремого рахунку в ЄС, з якого РФ виплатить репарації

Україна наполягає на створенні окремого рахунку в ЄС, на який Росії будуть надходити кошти за газ і нафту – потім вони будуть спрямовані на відновлення економіки України і на репарації.

Джерело: член делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН у Гаазі Лана Зеркаль в ТСН

Пряма мова: "Ми займаємося тим, щоб створити прецедент в платежах і щоби закумулювати гроші, які зараз ідуть в Росію за газ і за нафту. Щоби ці гроші перестали надходити на російські рахунки, а були закумульовані на спеціальному рахунку в ЄС. Щоб Росія не отримувала їх, а ці гроші потім надходили в Україну на відновлення економіки України і на репарації. А також для того, щоби Російська Федерація була покарана і сплатила повною мірою за всі злочини, які вона чинить в Україні.

Цей рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС. Європейськими державами, які зараз отримують від РФ енергоносії, і замість того, щоб надходити в РФ, а за підрахунками самих європейських держав, це майже мільярд доларів в місяць, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і потім… із цих рахунків ця сума надходить до України".

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