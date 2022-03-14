Украина в Гааге добивается создания отдельного счета в ЄС, с которого РФ выплатит репарации

Украина настаивает на создании отдельного счета в ЕС, на который России будут поступать средства за газ и нефть – затем они будут направлены на восстановление экономики Украины и репарации.

Источник: член делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного суда ООН в Гааге Лана Зеркаль в ТСН

Прямая речь: "Мы занимаемся тем, чтобы создать прецедент в платежах и чтобы аккумулировать деньги, которые сейчас идут в Россию за газ и за нефть. Чтобы эти деньги перестали поступать на российские счета, а были аккумулированы на специальном счете в ЕС. Чтобы Россия не получала их, а эти деньги потом поступали в Украину на восстановление экономики Украины и на репарации.

Этот счет открывается из санкций ЕС. Европейскими государствами, которые сейчас получают от РФ энергоносители, и вместо того чтобы поступать в РФ, а по подсчетам самих европейских государств, это почти миллиард долларов в месяц, эти средства откладываются на специальном счете и потом… с этих счетов эта сумма поступает в Украину".

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