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Украина в Гааге добивается создания отдельного счета в ЄС, с которого РФ выплатит репарации

Анастасия КалатурПонедельник, 14 марта 2022, 05:00

Украина настаивает на создании отдельного счета в ЕС, на который России будут поступать средства за газ и нефть – затем они будут направлены на восстановление экономики Украины и репарации.

Источник: член делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного суда ООН в Гааге Лана Зеркаль в ТСН

Прямая речь: "Мы занимаемся тем, чтобы создать прецедент в платежах и чтобы аккумулировать деньги, которые сейчас идут в Россию за газ и за нефть. Чтобы эти деньги перестали поступать на российские счета, а были аккумулированы на специальном счете в ЕС. Чтобы Россия не получала их, а эти деньги потом поступали в Украину на восстановление экономики Украины и на репарации.

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Этот счет открывается из санкций ЕС. Европейскими государствами, которые сейчас получают от РФ энергоносители, и вместо того чтобы поступать в РФ, а по подсчетам самих европейских государств, это почти миллиард долларов в месяц, эти средства откладываются на специальном счете и потом… с этих счетов эта сумма поступает в Украину".

Предыстория:

  • 7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Украина просит Суд обязать Россию предоставить гарантии неповторения незаконных действий, в том числе незаконного применения силы, и выплатить репарации.
  • Украина настаивает, что Россия, ссылаясь на якобы "борьбу с геноцидом в Украине", действительно прибегла к признанию так называемых "ЛНР" и "ДНР", совершенного под предлогом вымышленного "геноцида" населения Луганской и Донецкой областей; проведению так называемой "специальной военной операции" против Украины с целью предотвращения и наказания за якобы акты "геноцида", не подтвержденные вообще никакими фактическими доказательствами.
  • Россия отказалась защищаться в суде против нее в Гааге. В то же время, как свидетельствует сайт суда, 7 марта Россия представила свою письменную позицию. Россия считает, что заданный Киевом вопрос о законности применения ею силы в Украине и принуждение к прекращению военных действий не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН. Россия утверждает, что основывала свои действия на нормах Устава ООН о праве на самооборону и праве наций на самоопределение. В то же время, не уточняется, какая именно нация реализовывала право так называемых "ЛНР" и "ДНР" на самоопределение. Путин, согласно позиции России, употребил в своем обращении понятие "геноцид" не как определение, данное Конвенцией, а как понятие международного обычая или национального законодательства.

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Темы: экономикаРосcия
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