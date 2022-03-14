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РПЦ в Амстердамі заявила про розрив із Московським патріархатом

Олена РощінаПонеділок, 14 березня 2022, 06:25
РПЦ в Амстердамі заявила про розрив із Московським патріархатом
Фото з orthodox-amsterdam.nl

Російська православна церква в Амстердамі першою із західних церков заявила про розрив відносин із Московським патріархатом через війну Росії проти України.

Джерело: Російська православна парафія Святого Миколая Мірського (Чудотворця) в Амстердамі

Деталі: На позачерговому засіданні парафіяльної ради священнослужителі одноголосно заявили, що вони більше не можуть функціонувати в рамках Московського Патріархату та забезпечувати "духовно безпечне середовище" для вірних. 

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Вони попросили архієпископа Єлисея надати їм канонічне відпущення. 

Православні отці Амстердама направили прохання митрополиту Бельгії, Нідерландів і Люксембургу Афінагору (Вселенський Константинопольський Патріархат) прийняти їх до своєї єпархії. 

Митрополит висловив готовність розглянути прохання і вимагатиме канонічно звільнення архієпископа Єлисея.

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Парафіяльна рада вирішила підтримати цей крок духовенства і пропонує парафії наслідувати в цьому духовенство. Ця пропозиція буде представлена ​​на спеціальних Загальних парафіяльних зборах 26 березня.

У період перед Загальними парафіяльними зборами в храмі не буде богослужінь. 

"Це пов’язано не лише з турботою про безпеку, а й із душпастирськими міркуваннями: у цій надзвичайно напруженій ситуації було б практично неможливо досягти тієї молитовної атмосфери, якої ми прагнемо під час богослужінь", – сказано у повідомленні.

Теми: церкваРосіяНідерландивійна
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