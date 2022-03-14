РПЦ в Амстердамі заявила про розрив із Московським патріархатом
Російська православна церква в Амстердамі першою із західних церков заявила про розрив відносин із Московським патріархатом через війну Росії проти України.
Джерело: Російська православна парафія Святого Миколая Мірського (Чудотворця) в Амстердамі
Деталі: На позачерговому засіданні парафіяльної ради священнослужителі одноголосно заявили, що вони більше не можуть функціонувати в рамках Московського Патріархату та забезпечувати "духовно безпечне середовище" для вірних.
Вони попросили архієпископа Єлисея надати їм канонічне відпущення.
Православні отці Амстердама направили прохання митрополиту Бельгії, Нідерландів і Люксембургу Афінагору (Вселенський Константинопольський Патріархат) прийняти їх до своєї єпархії.
Митрополит висловив готовність розглянути прохання і вимагатиме канонічно звільнення архієпископа Єлисея.
Парафіяльна рада вирішила підтримати цей крок духовенства і пропонує парафії наслідувати в цьому духовенство. Ця пропозиція буде представлена на спеціальних Загальних парафіяльних зборах 26 березня.
У період перед Загальними парафіяльними зборами в храмі не буде богослужінь.
"Це пов’язано не лише з турботою про безпеку, а й із душпастирськими міркуваннями: у цій надзвичайно напруженій ситуації було б практично неможливо досягти тієї молитовної атмосфери, якої ми прагнемо під час богослужінь", – сказано у повідомленні.