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РПЦ в Амстердаме заявила о разрыве с Московским патриархатом

Елена РощинаПонедельник, 14 марта 2022, 06:25
РПЦ в Амстердаме заявила о разрыве с Московским патриархатом
Фото с orthodox-amsterdam.nl

Российская православная церковь в Амстердаме первой из западных церквей заявила о разрыве отношений с Московским патриархатом из-за войны России против Украины.

Источник: Русский православный приход Святого Николая Мирского (Чудотворца) в Амстердаме

Детали: На внеочередном заседании приходского совета священнослужители единогласно заявили, что они больше не могут функционировать в рамках Московского Патриархата и обеспечивать "духовно безопасную среду" для верующих.

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Они попросили архиепископа Елисея предоставить им каноническое отпущение.

Православные отцы Амстердама направили просьбу митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Вселенский Константинопольский Патриархат) принять их в свою епархию.

Митрополит выразил готовность рассмотреть просьбу и потребовать канонического освобождения архиепископа Елисея.

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Приходской совет решил поддержать этот шаг духовенства и предлагает приходу последовать за духовенством. Это предложение будет представлено на специальном Общем приходском собрании 26 марта.

До Общего приходского собрания в храме не будет богослужений.

"Это связано не только с заботой о безопасности, но и с пастырскими соображениями: в этой чрезвычайно напряженной ситуации было бы практически невозможно достичь той молитвенной атмосферы, к которой мы стремимся во время богослужений", – говорится в сообщении.

Темы: церковьРосcияНидерландывойна
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