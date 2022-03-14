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Десятки тисяч людей у Канаді вимагали закрити небо над Україною

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 06:29
Десятки тисяч людей у Канаді вимагали закрити небо над Україною
фото: Укрінформ

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці канадських міст, щоб висловити підтримку Україні, закликати закрити небо і посилити санкції проти Росії.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У неділю на вулиці канадських міст вийшли десятки тисяч протестувальників проти розв'язаної Росією війни в Україні.

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Наймасовіша акція, яку організував Конгрес українців Канади, відбулась у Торонто. Близько 10 тисяч людей пройшли центральною частиною міста.

Учасники ходи тримали українські прапори та плакати зі словами підтримки українців та вимогами до уряду Канади посилити санкції проти Росії й закрити небо над Україною.

 

В Оттаві кілька тисяч людей долучилося до мітингу біля будівлі мерії. Перед протестувальниками виступили іноземні дипломати, зокрема посол Естонії, які запевнили у незмінній підтримці суверенітету України.

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У столиці провінції Манітоба Вінніпегу, попри мороз, сотні людей вийшли на вулицю, аби висловити солідарність з Україною.

 

Мітинги на підтримку України відбулися також у Саскатуні й кількох інших містах Канади.

 

Теми: КанадамітингивійнаУкраїна
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