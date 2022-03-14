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Десятки тысяч людей в Канаде потребовали закрыть небо над Украиной

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 07:29
фото: Укринформ

Десятки тысяч человек вышли на улицы канадских городов, чтобы выразить поддержку Украине, призвать закрыть небо и ужесточить санкции против России.

Источник: Укринформ

Детали: В воскресенье на улицы канадских городов вышли десятки тысяч протестующих против развязанной россией войны в Украине.

Самая массовая акция, организованная Конгрессом украинцев Канады, состоялась в Торонто. Около 10 тысяч человек прошли по центральной части города.

Участники шествия держали украинские флаги и плакаты со словами поддержки украинцев и требованиями правительства Канады усилить санкции против России и закрыть небо над Украиной.

 

В Оттаве несколько тысяч человек присоединились к митингу у здания мэрии. Перед протестующими выступили иностранные дипломаты, в частности, посол Эстонии, которые заверили в неизменной поддержке суверенитета Украины.

В столице провинции Манитоба Виннипега, несмотря на мороз, сотни людей вышли на улицу, чтобы выразить солидарность с Украиной.

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Митинги в поддержку Украины прошли также в Саскатуне и нескольких других городах Канады.

 

Темы: КанадамитингивойнаУкраина
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