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Штаб: За відмову воювати з військовими РФ проводять "заходи досудового дізнання"

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 07:53

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що в російському в місті Бєлгород з військовими РФ проводяться заходи досудового дізнання.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За наявною інформацією, на території РФ, у місті Бєлгород, розміщений військовий табір Бєлгородської військової комендатури.

У цьому таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Також у таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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