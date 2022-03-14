Штаб: За відмову воювати з військовими РФ проводять "заходи досудового дізнання"
Понеділок, 14 березня 2022, 07:53
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що в російському в місті Бєлгород з військовими РФ проводяться заходи досудового дізнання.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: За наявною інформацією, на території РФ, у місті Бєлгород, розміщений військовий табір Бєлгородської військової комендатури.
У цьому таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.
Також у таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи.
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