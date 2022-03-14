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Штаб: За отказ воевать с военными РФ проводят "меры досудебного дознания"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 07:53

В Генштабе ВСУ сообщают, что в российском городе Белгород с военными РФ проводятся меры досудебного дознания.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: По имеющейся информации, на территории РФ, в городе Белгород, расположен военный лагерь Белгородской военной комендатуры.

В этом лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

Также в лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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