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Штаб: За отказ воевать с военными РФ проводят "меры досудебного дознания"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 06:53

В Генштабе ВСУ сообщают, что в российском городе Белгород с военными РФ проводятся меры досудебного дознания.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: По имеющейся информации, на территории РФ, в городе Белгород, расположен военный лагерь Белгородской военной комендатуры.

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В этом лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

Также в лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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