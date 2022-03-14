ASUS планує виводити бізнес з Росії
Понеділок, 14 березня 2022, 06:49
Тайванська компанія ASUS розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес в Росії.
Джерело: міністр економіки Тайваню Ван Мей-хуа, яку цитує Reuters
Деталі: Ван Мей-хуа заявила, що Тайвань "підтримує інші демократії" і вжив заходів проти Росії, а Asus "загалом дбатиме про свою репутацію".
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Водночас уточнюється, що ASUS не відповіла на запит про коментарі.
Що передувало: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Twitter листа голові ASUS Джонні Ши, в якому закликав компанію припинити свою діяльність у Росії.