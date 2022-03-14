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ASUS планирует выводить бизнес из России

Анастасия КалатурПонедельник, 14 марта 2022, 06:49
ASUS планирует выводить бизнес из России
ФОТО: GETTY

Тайваньская компания ASUS разработает план, как эвакуировать свой персонал и бизнес в России.

Источник: министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа, которую цитирует Reuters

Детали: Ван Мей-хуа заявила, что Тайвань "поддерживает другие демократии" и принял меры против России, а Asus "в общем будет заботиться о своей репутации".

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В то же время уточняется, что ASUS  не ответила на запрос о комментариях.

Что предшествовало: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Twitter письмо главе ASUS Джонни Ши, в котором призвал компанию прекратить свою деятельность в России.

Темы: экономикаРосcия
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