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Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників

Олена РощінаПонеділок, 14 березня 2022, 07:24
Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників
Пожежі в Сєвєродонецьку, фото ДСНС Луганської області

13 березня російські окупанти посилено обстрілювали адміністративний центр Луганської області – Сєвєродонецьк, через що у різних районах міста спалахнули пожежі.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Протягом 13 березня російські окупанти зосередили увагу на обстрілах житлових кварталів та об’єктів інфраструктури Сєвєродонецька.

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Чого хоче домогтися окупант? В своїх заявах росіяни нібито несуть мир, а на ділі – знищують цілі міста. 

В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно. 

Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У неділю, 13 березня, внаслідок російських обстрілів сталися займання будинків в Сєвєродонецьку по вулицях Агафонова, Вілесова, Гагаріна, Гоголя, Курчатова, шосе Будівельників, на проспекту Гвардійський.

Сталися загоряння школи, лісгоспу тощо.

Теми: Луганська областьвійнапожежа
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