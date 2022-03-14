Обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей

13 марта российские оккупанты усиленно обстреливали административный центр Луганской области – Северодонецк, из-за чего в разных районах города вспыхнули пожары.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "В течение 13 марта российские оккупанты сосредоточили внимание на обстрелах жилых кварталов и объектов инфраструктуры Северодонецка.

Чего хочет добиться оккупант? В своих заявлениях россияне якобы несут мир, а на деле уничтожают целые города.

В Северодонецке вчера пылали дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз и многие другие объекты. Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей – они просто не могут быть повсюду одновременно.

Люди пытаются уехать, потому что многим из них уже негде жить".

Детали: В воскресенье, 13 марта, в результате обстрелов российской армии произошли возгорания домов в Северодонецке по улицам Агафонова, Вилесова, Гагарина, Гоголя, Курчатова, шоссе Строителей, по проспекту Гвардейский.

Произошли возгорание школы, лесхоза и т.д.