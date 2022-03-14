На Луганщині організовують евакуацію: автобусами до залізничної станції
Із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірського, Золотого, Світличного, Новоайдара у Луганській області 14 березня будуть проводити евакуацію.
Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай
Деталі: У понеділок 14.03 планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (потяг орієнтовно о 14:00).
У першу чергу поїдуть жінки, діти та літні люди.
Місця збору для організованого виїзду до станції:
Лисичанськ:
11.00 - центр міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС;
10.00 - м-н ГТВ, від пам'ятника "Літак".
Сєвєродонецьк:
10.00 - МПК Будівельників
Рубіжне:
до Рубіжанської міської ради буде подано:
10:00 - три автобуси. В першу чергу здійснюють посадку особи, які записувалися раніше. Потім без попереднього запису.
12:00 - ще декілька автобусів (кількість автобусів і час уточнюється) в рамках режиму припинення вогню. Без запису.
Гірське:
12.00 - Будинок культури Україна. Гагаріна 13а (Семенова Тетяна – 0999785622).
Золоте:
12.00 - ВЦА Золоте. кв. Сонячний 8а (Галканова Олена – 0508158203)
Також будуть підвозити людей зі:
- Світличне - Нижне - Тошківка - Гірське.
- Н.Тошківка - Грачево - Оріхове - Золоте.
- Новоайдар - Сєвєродонецьк
Можливі зміни.