На Луганщине организовывают эвакуацию: автобусами до железнодорожной станции

Из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного, Золотого, Светличного, Новоайдара в Луганской области 14 марта будут проводить эвакуацию.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: В понедельник 14:03 планируется эвакуация автобусами до железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00).

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В первую очередь поедут женщины, дети и пожилые люди.

Места сбора для организованного выезда на станцию:

Лисичанск:

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11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;

10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт".

Северодонецк:

10.00 – МПК Строителей

Рубежное:

в Рубежанский городской совет будет подано:

10:00 – три автобуса. В первую очередь посадят людей, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.

12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.

Горное:

12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а (Семенова Татьяна – 0999785622).

Золотое:

12.00 – ВЦА Золотое. кв. Солнечный 8а (Галканова Елена – 0508158203)

Также будут подвозить людей из:

Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное. Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое. Новоайдар – Северодонецк

Возможны изменения.