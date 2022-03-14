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На Луганщине организовывают эвакуацию: автобусами до железнодорожной станции

Елена РощинаПонедельник, 14 марта 2022, 08:45
Иллюстрация Луганской ОГА (ОВА)

Из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного, Золотого, Светличного, Новоайдара в Луганской области 14 марта будут проводить эвакуацию.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: В понедельник 14:03 планируется эвакуация автобусами до железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00).

В первую очередь поедут женщины, дети и пожилые люди.

Места сбора для организованного выезда на станцию:

Лисичанск:

11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;

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10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт".

Северодонецк:

10.00 – МПК Строителей

Рубежное:

в Рубежанский городской совет будет подано:

10:00 – три автобуса. В первую очередь посадят людей, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.

12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.

Горное:

12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а (Семенова Татьяна – 0999785622).

Золотое:

12.00 – ВЦА Золотое. кв. Солнечный 8а (Галканова Елена – 0508158203)

Также будут подвозить людей из:

  1. Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное.
  2. Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое.
  3. Новоайдар – Северодонецк

Возможны изменения.

Темы: эвакуацияЛуганская областьвойна
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