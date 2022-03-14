На Луганщине организовывают эвакуацию: автобусами до железнодорожной станции
Из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного, Золотого, Светличного, Новоайдара в Луганской области 14 марта будут проводить эвакуацию.
Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай
Детали: В понедельник 14:03 планируется эвакуация автобусами до железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00).
В первую очередь поедут женщины, дети и пожилые люди.
Места сбора для организованного выезда на станцию:
Лисичанск:
11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт".
Северодонецк:
10.00 – МПК Строителей
Рубежное:
в Рубежанский городской совет будет подано:
10:00 – три автобуса. В первую очередь посадят людей, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.
12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.
Горное:
12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а (Семенова Татьяна – 0999785622).
Золотое:
12.00 – ВЦА Золотое. кв. Солнечный 8а (Галканова Елена – 0508158203)
Также будут подвозить людей из:
- Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное.
- Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое.
- Новоайдар – Северодонецк
Возможны изменения.