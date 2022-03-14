Росіяни бомбили житловий сектор Охтирки – троє загиблих

Внаслідок авіабомбардування Охтирки 14 березня загинуло щонайменше троє мирних людей.

Джерело: мер Охтирки Павло Кузьменко у Facebook

Пряма мова Кульменка: "Вночі було авіабомбардування міста Охтирка, приватного сектору, житлових будинків. Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли. За мною палають будинки.

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На жаль, поки що немає захисту від авіаударів, цього захисту немає у всієї країни.

Всі люди світу просять: дайте захист від неба, закрийте небо над Україною.

Ті льотчики, які бомбардують місто Охтирку, повинні розуміти, що вони вбивають мирне населення, і їхні діти, тих льотчиків-виродків, повинні горіти в пеклі".