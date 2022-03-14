Россияне бомбили жилой сектор Ахтырки – трое погибших
Понедельник, 14 марта 2022, 08:14
В результате авиабомбардировки Ахтырки 14 марта погибли по меньшей мере три мирных человека.
Источник: мэр Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook
Прямая речь Кульменко: "Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка, частного сектора, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли. За мной пылают дома.
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К сожалению, пока нет защиты от авиаударов, этой защиты нет у всей страны.
Все люди мира просят: дайте защиту от неба, закройте небо над Украиной.
Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны понимать, что они убивают мирное население, и их дети, тех летчиков-ублюдков, должны гореть в аду".
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