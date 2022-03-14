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Россияне бомбили жилой сектор Ахтырки – трое погибших

Роман ПетренкоПонедельник, 14 марта 2022, 08:14
Россияне бомбили жилой сектор Ахтырки – трое погибших

В результате авиабомбардировки Ахтырки 14 марта погибли по меньшей мере три мирных человека.

Источник: мэр Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook

Прямая речь Кульменко: "Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка, частного сектора, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли. За мной пылают дома.

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К сожалению, пока нет защиты от авиаударов, этой защиты нет у всей страны.

Все люди мира просят: дайте защиту от неба, закройте небо над Украиной.

Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны понимать, что они убивают мирное население, и их дети, тех летчиков-ублюдков, должны гореть в аду".

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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