Активісти третю добу блокують на кордоні Польщі фури, що прямують до РФ та Білорусі

Активісти не пускають фури з Польщі в Росію, яка напала на Україну . Фото з Facebook Ірини Земляної

На пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні активісти другу добу блокують фури з вантажами, що прямують до Білорусі та Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють учасники акції на своїх сторінках, інформація з’явилася і в польських ЗМІ, як Dziennik Wshodni.

Перші активісти вийшли на КПП з ранку суботи. Вони вимагають розширити європейські санкції у тому числі на дорожній транзит товарів.

За словами активістів Наталки Панченко та Жені Клімакіна, станом на день 13 березня черга фур досягла 28 кілометрів. Люди залишаються чергувати і на ніч.

"Це спонсорує вбивства наших співвітчизників", – каже учасник акції Олег, українець, що живе і працює у Варшаві.

Водії обурюються, заявляючи, що "не цікавляться політикою" і просто роблять свою роботу. Не всі погоджуються казати, що саме везуть.

"Ми переконуємо їх, що потрібно дивитися ширше, а не просто робити свою роботу. Мовчання теж підтримує цю війну", – каже Олег.

Водіям фур роздають листівки: "Те, що ви робите, лише продовжує кровопролиття. Ці товари не потрібні винуватцям агресії, вони потрібні її жертвам. Не будьте співучасниками злочинів проти людяності".

Блокаду планують продовжувати і цілий день 14 березня.

Представник податкової адміністрації у Любліні прокоментував, що більшість фур везуть товари не з Польщі, а інших країн ЄС, та що це товари, які не потрапили під санкції Євросоюзу.

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер у суботу казав, що у ЄС наразі немає консенсусу щодо обмеження наземного перевезення товарів до Польщі. В МЗС зазначили, що на кордоні посилять контроль, щоб не допустити обходу санкцій на певні групи товарів.