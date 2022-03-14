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Активисты третьи сутки блокируют на границе Польши фуры, следующие в РФ и Беларусь

"Европейская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 08:10
Активисты третьи сутки блокируют на границе Польши фуры, следующие в РФ и Беларусь
Активисты не пускают фуры из Польши в Россию, напавшую на Украину. Фото с Facebook Ирины Земляной

На пункте пропуска Козловичи-Кукурики на польско-белорусской границе активисты вторые сутки блокируют фуры с грузами, направляющимися в Беларусь и Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают участники акции на своих страницах, информация появилась и в польских СМИ, как Dziennik Wshodni.

Первые активисты вышли на КПП с утра субботы. Они требуют расширить европейские санкции в том числе на дорожный транзит товаров.

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По словам активистов Натальи Панченко и Жени Климакина, по состоянию на день 13 марта очередь фур достигла 28 километров. Люди остаются дежурить и на ночь.

"Это спонсирует убийства наших соотечественников", – говорит участник акции Олег, живущий и работающий в Варшаве украинец.

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Водители возмущаются, заявляя, что "не интересуются политикой" и просто делают свою работу. Не все соглашаются говорить, что везут.

"Мы убеждаем их, что нужно смотреть шире, а не просто делать свою работу. Молчание тоже поддерживает эту войну", – говорит Олег.

Водителям фур раздают листовки: "То, что вы делаете, только продолжает кровопролитие. Эти товары не нужны виновникам агрессии, они нужны её жертвам. Не будьте соучастниками преступлений против человечности".

Блокаду планируют продлить и целый день 14 марта.

Представитель налоговой администрации в Люблине прокомментировал, что большинство фур везут товары не из Польши, а из других стран ЕС, и что это товары, которые не попали под санкции Евросоюза.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер в субботу говорил, что в ЕС пока нет консенсуса по поводу ограничения наземной перевозки товаров. В МИД отметили, что на границе усилят контроль, чтобы не допустить обхода санкций на определенные группы товаров.

Темы: ПольшаРосcияторговлявойна
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