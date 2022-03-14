На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає 

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд із України вранці 14 березня були майже відсутні, лише на пункті пропуску "Шегині" перебувало 30 атомобілів.

Джерело: інформація Державної прикордонної служби України станом на 08:00 понеідлка 14 березня

Деталі: На пунктах пропуску на кордоні з Польщею цього ранку ситуація така:

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"Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краківець", "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Шегині" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

На кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черги відсутні.

Нагадаємо: Українці виїжджають через війну, яку веде Росія проти України – насамперед, це жінки з дітьми. Якийсь час на кордонах доводилося годинами чекати у чергах.

На кордонах українським біженцям і переселенцям допомагають волонтери.