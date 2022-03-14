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На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає 

Олена РощінаПонеділок, 14 березня 2022, 09:30

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд із України вранці 14 березня були майже відсутні, лише на пункті пропуску "Шегині" перебувало 30 атомобілів. 

Джерело: інформація Державної прикордонної служби України станом на 08:00 понеідлка 14 березня

Деталі: На пунктах пропуску на кордоні з Польщею цього ранку ситуація така: 

  • "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краківець", "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
  • "Шегині" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

На кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черги відсутні.

Нагадаємо: Українці виїжджають через війну, яку веде Росія проти України – насамперед, це жінки з дітьми. Якийсь час на кордонах доводилося годинами чекати у чергах. 

На кордонах українським біженцям і переселенцям допомагають волонтери.

Теми: кордонПольщабіженцівійна
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