На западных границах очередей на выезд из Украины почти нет

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины утром 14 марта отсутствовали, только на пункте пропуска "Шегини" находилось 30 автомобилей.

Источник: информация Государственной пограничной службы Украины по состоянию на 08:00 понедельника 14 марта

Детали: На пунктах пропуска на границе с Польшей в это утро ситуация такова:

"Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Шегини" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

На границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очереди отсутствуют.

Напомним: Украинцы выезжают из-за войны, которую ведет Россия против Украины – прежде всего, это женщины с детьми. Какое-то время на границах приходилось часами ждать в очередях.

На границах украинским беженцам и переселенцам помогают волонтеры.