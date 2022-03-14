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На западных границах очередей на выезд из Украины почти нет

Елена РощинаПонедельник, 14 марта 2022, 08:30

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины утром 14 марта отсутствовали, только на пункте пропуска "Шегини" находилось 30 автомобилей.

Источник: информация Государственной пограничной службы Украины по состоянию на 08:00 понедельника 14 марта

Детали: На пунктах пропуска на границе с Польшей в это утро ситуация такова:

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  • "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Шегини" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

На границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очереди отсутствуют.

Напомним: Украинцы выезжают из-за войны, которую ведет Россия против Украины – прежде всего, это женщины с детьми. Какое-то время на границах приходилось часами ждать в очередях.

На границах украинским беженцам и переселенцам помогают волонтеры.

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Темы: границаПольшабеженцывойна
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