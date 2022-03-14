14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів
Понеділок, 14 березня 2022, 09:34
14 березня в Україні погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у Київській та Луганській областях.
Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час ранкового відеозвернення
Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів".
Деталі: Зокрема, у Київській області:
- з сіл Богданівка і Новобогданівка у Бровари,
- з села Перемога Баришівської ОТГ в місто Бровари,
- з села Бобрик в Бровари,
- з міста Гостомель в село Білогородка,
- з селищ Немішаєве та Ворзель до села Білогородка,
- з села Дмитрівка до села Білогородка.
Луганська область:
- Сєверодонецьк – Слов’янськ,
- Попасна – Слов’янськ,
- селище Гірське – Слов’янськ.
Верещук додала, що 14 березня в чергове будуть пробувати розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та ліками з Бердянська через Мангуш у Маріуполь.