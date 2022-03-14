Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 09:34
Евакуація мешканців Сумщини 12 березня. Фото ДСНС

14 березня в Україні погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у Київській та Луганській областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час ранкового відеозвернення

Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів".

Деталі: Зокрема, у Київській області:

  • з сіл Богданівка і Новобогданівка у Бровари,
  • з села Перемога Баришівської ОТГ в місто Бровари,
  • з села Бобрик в Бровари,
  • з міста Гостомель в село Білогородка,
  • з селищ Немішаєве та Ворзель до села Білогородка,  
  • з села Дмитрівка до села Білогородка.

Луганська область:

  • Сєверодонецьк – Слов’янськ,
  • Попасна – Слов’янськ,  
  • селище Гірське – Слов’янськ.

Верещук додала, що 14 березня в чергове будуть пробувати розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та ліками з Бердянська через Мангуш у Маріуполь.

Теми: Українавійнаевакуація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФОТОСупутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань

ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним

Туреччина каже, що Путін поки не збирається розмовляти із Зеленським

фотоРосійський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції

Українка Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Залужний звернувся до політиків, які сіють "зраду": Не заважайте нам

Усі новини...
Україна
Десятки тисяч людей у Канаді вимагали закрити небо над Україною
У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною
Спростує фейки і розпізнає людей: Україна використовує систему Clearview AI – ЗМІ
Останні новини
23:16
ВІДЕООкупанти вдарили з "Градів" по селу на підступах до Кривого Рогу
23:02
Приват24 частково не працюватиме вночі проти неділі
22:59
Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями – Данілов
22:59
Російський посол: хто сказав, що у нас немає планів проти країн НАТО
22:43
Готуйсь-плі: У мережі кепкують з Кіри Рудик за фото з автоматами
22:30
ФОТОСупутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань
22:29
У monobank стався годинний збій через безпекові процеси
22:13
НАЗК створило реєстр колаборантів і зрадників для СБУ: понад 200 прізвищ
22:07
Гендиректор: "Азовсталь" зруйновано, але відбудувати її можливо
22:07
ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним
Усі новини...