14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів

14 березня в Україні погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у Київській та Луганській областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час ранкового відеозвернення

Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів".

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Деталі: Зокрема, у Київській області:

з сіл Богданівка і Новобогданівка у Бровари,

з села Перемога Баришівської ОТГ в місто Бровари,

з села Бобрик в Бровари,

з міста Гостомель в село Білогородка,

з селищ Немішаєве та Ворзель до села Білогородка,

з села Дмитрівка до села Білогородка.

Луганська область:

Сєверодонецьк – Слов’янськ,

Попасна – Слов’янськ,

селище Гірське – Слов’янськ.

Верещук додала, що 14 березня в чергове будуть пробувати розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та ліками з Бердянська через Мангуш у Маріуполь.