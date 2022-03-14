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14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 08:34
14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів
Евакуація мешканців Сумщини 12 березня. Фото ДСНС

14 березня в Україні погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у Київській та Луганській областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час ранкового відеозвернення

Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів".

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Деталі: Зокрема, у Київській області:

  • з сіл Богданівка і Новобогданівка у Бровари,
  • з села Перемога Баришівської ОТГ в місто Бровари,
  • з села Бобрик в Бровари,
  • з міста Гостомель в село Білогородка,
  • з селищ Немішаєве та Ворзель до села Білогородка,  
  • з села Дмитрівка до села Білогородка.

Луганська область:

  • Сєверодонецьк – Слов’янськ,
  • Попасна – Слов’янськ,  
  • селище Гірське – Слов’янськ.

Верещук додала, що 14 березня в чергове будуть пробувати розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та ліками з Бердянська через Мангуш у Маріуполь.

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Теми: Українавійнаевакуація
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