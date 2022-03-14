14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров
Понедельник, 14 марта 2022, 08:34
14 марта в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время утреннего видеообращения
Прямая речь Верещук: "На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров".
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Детали: В частности, в Киевской области:
- из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары,
- из села Перемога Барышевской ОТО в город Бровары,
- из села Бобрик в Бровары,
- из города Гостомель в село Белогородка,
- из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка,
- из села Дмитровка в село Белогородка.
Луганская область:
- Северодонецк – Славянск,
- Попасная – Славянск,
- поселок Горское – Славянск.
Верещук добавила, что 14 марта в очередной раз будут пробовать разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.
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