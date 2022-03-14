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14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 09:34
Эвакуация жителей Сумской области 12 марта. Фото ГСЧС

14 марта в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время утреннего видеообращения

Прямая речь Верещук: "На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров".

Детали: В частности, в Киевской области:

  • из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары,
  • из села Перемога Барышевской ОТО в город Бровары,
  • из села Бобрик в Бровары,
  • из города Гостомель в село Белогородка,
  • из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка,
  • из села Дмитровка в село Белогородка.

Луганская область:

  • Северодонецк – Славянск,
  • Попасная – Славянск,
  • поселок Горское – Славянск.

Верещук добавила, что 14 марта в очередной раз будут пробовать разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.

Темы: Украинавойнаэвакуация
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