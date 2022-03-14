Втрати ворога на 14 березня: 389 танків та 77 літаків
Понеділок, 14 березня 2022, 09:59
За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України до 14 березня російська авіація втратила 77 літаків, 90 гелікоптерів та 150 артилерійських систем.
Джерело: дані Міноборони
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 389 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ - 64 од,
- засоби ППО - 34 од,
- літаків – 77 од,
- гелікоптерів – 90 од,
- автомобільної техніки - 617 од,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
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