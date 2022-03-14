Втрати ворога на 14 березня: 389 танків та 77 літаків

За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України до 14 березня російська авіація втратила 77 літаків, 90 гелікоптерів та 150 артилерійських систем.

Джерело: дані Міноборони

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03

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