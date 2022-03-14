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Втрати ворога на 14 березня: 389 танків та 77 літаків

Роман ПетренкоПонеділок, 14 березня 2022, 09:59

За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України до 14 березня російська авіація втратила 77 літаків, 90 гелікоптерів та 150 артилерійських систем.

Джерело: дані Міноборони

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03

  • особового складу – понад 12 000 осіб,
  • танків ‒ 389 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
  • артилерійських систем – 150 од,
  • РСЗВ - 64 од,
  • засоби ППО - 34 од,
  • літаків – 77 од,
  • гелікоптерів – 90 од,
  • автомобільної техніки - 617 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
 

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Теми: МіноборониЗбройні силивійнаРосія
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