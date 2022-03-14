Потери врага на 14 марта: 389 танков и 77 самолетов

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины до 14 марта российская авиация потеряла 77 самолетов, 90 вертолетов и 150 артиллерийских систем.

Источник: данные Минобороны

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 до 14.03

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