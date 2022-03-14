Потери врага на 14 марта: 389 танков и 77 самолетов
Понедельник, 14 марта 2022, 09:59
По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины до 14 марта российская авиация потеряла 77 самолетов, 90 вертолетов и 150 артиллерийских систем.
Источник: данные Минобороны
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 до 14.03
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 389 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
- артиллерийских систем – 150 ед,
- РСЗО - 64 ед,
- средства ПВО - 34 ед,
- самолетов – 77 ед,
- вертолетов – 90 ед,
- автомобильной техники - 617 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
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