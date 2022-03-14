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Потери врага на 14 марта: 389 танков и 77 самолетов

Роман ПетренкоПонедельник, 14 марта 2022, 08:59
Потери врага на 14 марта: 389 танков и 77 самолетов

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины до 14 марта российская авиация потеряла 77 самолетов, 90 вертолетов и 150 артиллерийских систем.

Источник: данные Минобороны

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 до 14.03

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  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 389 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
  • артиллерийских систем – 150 ед,
  • РСЗО - 64 ед,
  • средства ПВО - 34 ед,
  • самолетов – 77 ед,
  • вертолетов – 90 ед,
  • автомобильной техники - 617 ед,
  • корабли/катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
 

Темы: МинобороныВооруженные силывойнаРосcия
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