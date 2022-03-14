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Сайт Житомирської облради зламали і розмістили фейк про евакуацію

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 09:34

Ворог зламав сайт Житомирської облради і розмістив інформацію про нібито евакуацію мешканців області і заклик не чинити опору окупантам.

Джерело: Житомирська обларада у Facebook

Дослівно облрада: "Шановні мешканці Житомирщини! Ворог атакує нас і на теренах інтернету! Інформація ФЕЙК! Розміщена в результаті атаки на офіційний сайт! Спеціалісти вже працюють! Слава Україні!".

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Деталі: Облрада також розмістила скріншот фейкового повідомлення зі свого офіційного сайту, де вказувалося, у зв’язку з підготовкою наступу нібито прийнято рішення про екстрену евакуацію мешканців. Там також був заклик не чинити опору окупантам, щоб зберегти життя. 

 
Фото з Facebook Житомирської облради 

Повідомлення виглядало дуже дивно, бо в ньому був заклик до "житомирців" замість "житомирян", крім того, ті, хто розмістив цей запис, написали, що наступ нібито готує "запорізька міська рада".

Нині проблему незаконного доступу до сайту облради вирішили, а фейкове повідомлення видалили.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Інформацію про домовлені гуманітарні коридори і евакуацію мешканців щоденно вранці повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуюватися самостійно поза межами погоджених гуманітарних коридорів може бути небезпечно для життя.  

Теми: Житомирщинавійнапропаганда
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