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Сайт Житомирского облсовета взломали и разместили фейк об эвакуации

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 10:34

Враг сломал сайт Житомирского облсовета и разместил информацию о якобы эвакуации жителей области и призыве не сопротивляться оккупантам.

Источник: Житомирский облсовет в Facebook

Дословно облсовет: "Уважаемые жители Житомирщины! Враг атакует нас и на территории интернета! Информация ФЕЙК! Размещена в результате атаки на официальный сайт! Специалисты уже работают! Слава Украине!".

Детали: Облсовет также разместил скриншот фейкового сообщения со своего официального сайта, где указывалось, что в связи с подготовкой наступления якобы принято решение об экстренной эвакуации жителей. Там также был призыв не сопротивляться оккупантам, чтобы сохранить жизни. 

 
Фото с Facebook Житомирського облсовета 

Сообщение выглядело очень странно, потому что в нем был призыв к "житомирцам" вместо "житомирян", кроме того, те, кто разместил эту запись, написали, что наступление якобы готовит "запорожский городской совет".

В настоящее время проблему незаконного доступа на сайт облсовета решили, а фейковое сообщение удалили.

Почему это важно: Информацию о согласованных гуманитарных коридорах и эвакуации жителей ежедневно утром сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Эвакуироваться самостоятельно вне согласованных гуманитарных коридоров может быть опасно для жизни.

Темы: Житомирская областьвойнапропаганда
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