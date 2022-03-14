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На борту ймовірно російського безпілотника, що розбився у Загребі, була вибухівка

"Європейська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 09:50

На борту військового безпілотника, який ймовірно долетів до Хорватії з території Росії та розбився у Загребі, є сліди вибухівки.

Як повідомляє AP, про це повідомив міністр оборони Маріо Баножич, пише "Європейська правда".

"Сліди вибухівки та інші ознаки вказують на те, що це був не розвідувальний дрон. Ми знайшли частини авіабомби", - сказав міністр. 

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За його словами, поки немає явної відповіді на запитання, котрій зі сторін належав апарат і він може бути як українським, так і російським. Неофіційно виданню Jutarnji List стало відомо, що на рештках літального апарата видно червону зірку та кирилицю. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Фахівці вже витягли більшість уламків з кратера, включно з "чорною скринькою", за якою ймовірно вийде встановити маршрут польоту. Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141  "Стриж" радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках. 

Нагадаємо, безпілотник впав у Загребі в ніч на 11 березня біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів. 

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У Хорватії розкритикували НАТО за недостатню реакцію на інцидент. В Альянсі кажуть, що система протиповітряного захисту відстежила маршрут дрона, але хорватські посадовці наголошують, що не отримали про це інформації завчасно. 

"Якби його виявили вчасно у сусідніх країнах, ситуація була б інакша. Ми будемо шукати відповіді на питання довкола цього інциденту. Міністерства оборони Румунії та Угорщини кажуть, що проводять свої оцінки, ми чекаємо на відповідь", - додав Маріо Баножич. 

За словами радника міністра оборони України Маркіяна Лубківського, безпілотник, що в ніч на 11 березня впав у Загребі - не український.

Журналісти звернули увагу, що район Загреба, де впав апарат, зветься так само, як село на Житомирщині

Теми: РосіявійнаХорватія
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