На борту вероятно российского беспилотника, разбившегося в Загребе, была взрывчатка

На борту военного беспилотника, который, вероятно, долетел в Хорватию с территории России и разбился в Загребе, есть следы взрывчатки.

Как сообщает AP, об этом сообщил министр обороны Марио Баножич, пишет "Европейская правда".

"Следы взрывчатки и другие признаки указывают на то, что это был не разведывательный дрон. Мы обнаружили части авиабомбы", - сказал министр.

По его словам, пока нет явного ответа на вопрос, какой из сторон принадлежал аппарат, он может быть как украинским, так и российским. Неофициально изданию Jutarnji List стало известно, что на остатках летательного аппарата видны красная звезда и кириллица. Эта информация официально не подтверждена.

Специалисты уже извлекли большинство обломков из воронки, включая "черный ящик", по которому, вероятно, получится установить маршрут полета. Хорватские специалисты считают, что это Ту-141 "Стриж" советского производства, который использовался в 1980-х годах.

Напомним, беспилотник упал в Загребе в ночь на 11 марта возле студенческого общежития, образовав воронку радиусом около трех метров. В результате взрыва пострадали около 40 припаркованных автомобилей.

В Хорватии подвергли критике НАТО за недостаточную реакцию на инцидент. В Альянсе говорят, что система противовоздушной защиты отследила маршрут дрона, но хорватские чиновники отмечают, что не получили об этом информацию вовремя.

"Если бы его обнаружили вовремя в соседних странах, ситуация была бы иной. Мы будем искать ответы на вопросы с этим инцидентом. Министерства обороны Румынии и Венгрии говорят, что проводят свои оценки, мы ждем ответа", - добавил Марио Баножич.

По словам советника министра обороны Украины Маркияна Лубкивского, беспилотник, упавший в ночь на 11 марта в Загребе - не украинский.

Журналисты обратили внимание, что район Загреба, где упал аппарат, называется так же, как село в Житомирской области.