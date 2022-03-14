Кулеба дорікнув Німеччині за її багаторічну політику щодо РФ, яка сприяла Кремлю
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висунув серйозні звинувачення на адресу Німеччини за її багаторічну політику щодо Росії.
Про це він заявив в ефірі каналу ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.
"Мені прикро сказати, що ви насправді допомогли побудувати нинішню владу в Росії. І ми сподіваємося, що ви зробите так само багато, щоб зупинити російську військову машину ", - сказав Кулеба.
За його словами, Німеччина та Україна є країнами-партнерами, і він сподівається на три речі від Німеччини під час війни.
По-перше, наголосив Кулеба, Україні потрібна вся зброя, необхідна для захисту. "Я не думаю, що справедливо, що Німеччина мала широкомасштабне оборонне співробітництво з Росією протягом останніх кількох років. Тож, можливо, зараз настав час, для нас отримати все необхідне, щоб захиститися" - заявив міністр.
По-друге, Кулеба закликав до посилення каральних заходів проти Росії. "Я хотів би бачити Німеччину на провідній позиції щодо санкцій. У деяких випадках США готові піти далі, але Німеччина говорить: "Зачекайте, ми повинні бути трохи обережнішими, ми повинні почекати і подивитися, що буде" - зазначив він.
По-третє, за словами Кулеби, Україна має стати членом Європейського Союзу. "Це не стане можливим миттєво. Але ми очікуємо, що уряд Німеччини також підтримає це рішення, тому що Україна є частиною Європи, і Європа буде безпечнішою з Україною" - наголосив міністр.
Він визнав, що змінити політику в Німеччині непросто.
"Протягом багатьох років ви покладалися на діалог. Але тепер ви бачите справжнє обличчя. Зараз ми платимо ціну. Наших дітей вбивають, наші міста зрівняні з землею. Це означає, що ви повинні визнати, що зробили помилку, і виправити цю помилку. Зупиніть Путіна, тому що Україна - не остання його мета. Повірте" – заявив глава МЗС України.
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