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Кулеба дорікнув Німеччині за її багаторічну політику щодо РФ, яка сприяла Кремлю

"Європейська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 10:19
Кулеба дорікнув Німеччині за її багаторічну політику щодо РФ, яка сприяла Кремлю
Дмитро Кулеба. фото з його Facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висунув серйозні звинувачення на адресу Німеччини за її багаторічну політику щодо Росії.

Про це він заявив в ефірі каналу ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

"Мені прикро сказати, що ви насправді допомогли побудувати нинішню владу в Росії. І ми сподіваємося, що ви зробите так само багато, щоб зупинити російську військову машину ", - сказав Кулеба.

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За його словами, Німеччина та Україна є країнами-партнерами, і він сподівається на три речі від Німеччини під час війни.

По-перше, наголосив Кулеба, Україні потрібна вся зброя, необхідна для захисту. "Я не думаю, що справедливо, що Німеччина мала широкомасштабне оборонне співробітництво з Росією протягом останніх кількох років. Тож, можливо, зараз настав час, для нас отримати все необхідне, щоб захиститися" - заявив міністр.

По-друге, Кулеба закликав до посилення каральних заходів проти Росії. "Я хотів би бачити Німеччину на провідній позиції щодо санкцій. У деяких випадках США готові піти далі, але Німеччина говорить: "Зачекайте, ми повинні бути трохи обережнішими, ми повинні почекати і подивитися, що буде" - зазначив він.

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По-третє, за словами Кулеби, Україна має стати членом Європейського Союзу. "Це не стане можливим миттєво. Але ми очікуємо, що уряд Німеччини також підтримає це рішення, тому що Україна є частиною Європи, і Європа буде безпечнішою з Україною" - наголосив міністр.

Він визнав, що змінити політику в Німеччині непросто.

"Протягом багатьох років ви покладалися на діалог. Але тепер ви бачите справжнє обличчя. Зараз ми платимо ціну. Наших дітей вбивають, наші міста зрівняні з землею. Це означає, що ви повинні визнати, що зробили помилку, і виправити цю помилку. Зупиніть Путіна, тому що Україна - не остання його мета. Повірте" – заявив глава МЗС України.

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Теми: Кулеба ДмитроНімеччинаРосія
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