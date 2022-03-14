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Кулеба упрекнул Германию за ее многолетнее содействовие Кремлю

"Европейская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 10:19
Кулеба упрекнул Германию за ее многолетнее содействовие Кремлю
Дмитрий Кулеба. фото из его Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предъявил серьезные обвинения в адрес Германии за ее многолетнюю политику в отношении России.

Об этом он заявил в эфире канала ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

"Мне досадно сказать, что вы действительно помогли построить нынешнюю власть в России. И мы надеемся, что вы сделаете так же много, чтобы остановить российскую военную машину", - сказал Кулеба.

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По его словам, Германия и Украина - страны-партнеры, и он надеется на три вещи от Германии во время войны.

Во-первых, подчеркнул Кулеба, Украине нужно все оружие, необходимое для защиты. "Я не думаю, что справедливо, что Германия имела широкомасштабное оборонное сотрудничество с Россией на протяжении последних нескольких лет. Так что, возможно, сейчас пора для нас получить все необходимое, чтобы защититься", - заявил министр.

Во-вторых, Кулеба призвал к усилению карательных мер против России. "Я хотел бы видеть Германию на ведущей позиции по санкциям. В некоторых случаях США готовы пойти дальше, но Германия говорит: "Подождите, мы должны быть осторожнее, мы должны подождать и посмотреть, что будет", - отметил он.

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В-третьих, по словам Кулебы, Украина должна стать членом Европейского Союза. "Это не станет возможным мгновенно. Но мы ожидаем, что правительство Германии также поддержит это решение, потому что Украина является частью Европы, и Европа будет безопаснее с Украиной", - подчеркнул министр.

Он признал, что сменить политику в Германии непросто.

"В течение многих лет вы полагались на диалог. Но теперь вы видите настоящее лицо. Сейчас мы платим цену. Наших детей убивают, наши города сравнены с землей. Это значит, что вы должны признать, что совершили ошибку, и исправить эту ошибку. Остановите Путина, потому что Украина – не последняя его цель. Поверьте", – заявил глава МИД Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманияРосcия
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