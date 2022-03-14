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Окупанти всю ніч гатили по житлових кварталах та лікарнях Харківщини, є загиблі – поліція

Роман Петренко, Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 11:20

Уночі 14 березня російські окупанти посилили інтенсивність обстрілів Харківщини, за даними поліції є загиблі та поранені.

Джерело: ДСНС України, поліція Харківщини

Деталі: За даними поліції, уночі 14 березня російські окупанти посилили інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів області і без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об’єктах інфраструктури та промисловості.

У результаті численних руйнувань та пожеж у регіоні є загиблі та поранені.

14 березня в центрі Харкова, внаслідок авіаудару російських окупантів сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку.

Наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

До пошуків залучені 22 рятувальники.

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Теми: ДСНСХарківХарківська областьвійна
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