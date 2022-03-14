Окупанти всю ніч гатили по житлових кварталах та лікарнях Харківщини, є загиблі – поліція
Уночі 14 березня російські окупанти посилили інтенсивність обстрілів Харківщини, за даними поліції є загиблі та поранені.
Джерело: ДСНС України, поліція Харківщини
Деталі: За даними поліції, уночі 14 березня російські окупанти посилили інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів області і без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об’єктах інфраструктури та промисловості.
У результаті численних руйнувань та пожеж у регіоні є загиблі та поранені.
14 березня в центрі Харкова, внаслідок авіаудару російських окупантів сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку.
Наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
До пошуків залучені 22 рятувальники.
Росіяни завдали авіаудару по Харкову – у центрі міста зруйнована 4-поверхівка, інформація про жертв і постраждалих уточнюється. Відео ДСНС pic.twitter.com/E0eWilMbNM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022