Окупанти всю ніч гатили по житлових кварталах та лікарнях Харківщини, є загиблі – поліція

Уночі 14 березня російські окупанти посилили інтенсивність обстрілів Харківщини, за даними поліції є загиблі та поранені.

Джерело: ДСНС України, поліція Харківщини

Деталі: За даними поліції, уночі 14 березня російські окупанти посилили інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів області і без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об’єктах інфраструктури та промисловості.

У результаті численних руйнувань та пожеж у регіоні є загиблі та поранені.

14 березня в центрі Харкова, внаслідок авіаудару російських окупантів сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку.

Наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

До пошуків залучені 22 рятувальники.