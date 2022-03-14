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Оккупанты всю ночь били по жилым кварталам и больницам Харьковщины, есть погибшие - полиция

Роман Петренко, Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 10:20
Оккупанты всю ночь били по жилым кварталам и больницам Харьковщины, есть погибшие - полиция

Ночью 14 марта российские оккупанты усилили интенсивность обстрелов Харьковщины, по данным полиции погибли и ранены.

Источник: ГСЧС Украины, полиция Харьковщины

Детали: По данным полиции, ночью 14 марта российские оккупанты усилили интенсивность обстрелов Харькова и населенных пунктов области и без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности.

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В результате многочисленных разрушений и пожаров в регионе есть погибшие и раненые.

14 марта в центре Харькова в результате авиаудара российских оккупантов произошло разрушение в четырехэтажном жилом доме.

В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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К поискам привлечены 22 спасателя.

Темы: ГСЧСХарьковХарьковская областьвойна
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