Оккупанты всю ночь били по жилым кварталам и больницам Харьковщины, есть погибшие - полиция
Ночью 14 марта российские оккупанты усилили интенсивность обстрелов Харьковщины, по данным полиции погибли и ранены.
Источник: ГСЧС Украины, полиция Харьковщины
Детали: По данным полиции, ночью 14 марта российские оккупанты усилили интенсивность обстрелов Харькова и населенных пунктов области и без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности.
В результате многочисленных разрушений и пожаров в регионе есть погибшие и раненые.
14 марта в центре Харькова в результате авиаудара российских оккупантов произошло разрушение в четырехэтажном жилом доме.
В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется.
К поискам привлечены 22 спасателя.
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Росіяни завдали авіаудару по Харкову – у центрі міста зруйнована 4-поверхівка, інформація про жертв і постраждалих уточнюється. Відео ДСНС pic.twitter.com/E0eWilMbNM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022