Засідання Верховної Ради планується у найближчі дні.

Джерела: Співрозмовники УП у фракціях "Голос", "Слуга народу" та "ЄС"

Деталі: Депутатів просять бути готовими у найближчі дні взяти участь у засіданні. Де саме буде відбуватися Рада і в який конкретно час – з міркувань безпеки наразі точно невідомо.

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Дослівно: "Наразі ще немає узгодженого порядку денного. Ще допрацьовуємо".

Деталі: Станом на ранок 14 березня депутати між собою дійшли згоди по таких законопроєктах:

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування нафтопалив та мастил;

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Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів;

Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про Службу військового капеланства" щодо набрання чинності.