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Рада планується у найближчі дні – джерела

Роман КравецьПонеділок, 14 березня 2022, 11:32

Засідання Верховної Ради планується у найближчі дні. 

Джерела: Співрозмовники УП у фракціях "Голос", "Слуга народу" та "ЄС"

Деталі: Депутатів просять бути готовими у найближчі дні взяти участь у засіданні. Де саме буде відбуватися Рада і в який конкретно час – з міркувань безпеки наразі точно невідомо. 

Дослівно: "Наразі ще немає узгодженого порядку денного. Ще допрацьовуємо".

Деталі: Станом на ранок 14 березня депутати між собою дійшли згоди по таких законопроєктах: 

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування нафтопалив та мастил;

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів;

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Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про Службу військового капеланства" щодо набрання чинності.

Теми: Верховна Радавійна
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