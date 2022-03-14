Рада планируется в ближайшие дни – источники
Заседание Верховной Рады планируется в ближайшие дни.
Источники: Собеседники УП во фракциях "Голос", "Слуга народа" и "ЕС"
Детали: Депутатов просят быть готовы в ближайшие дни принять участие в заседании. Где именно будет проходить Рада и в какое конкретно время – из соображений безопасности пока точно неизвестно.
Дословно: "Сейчас еще нет согласованной повестки дня. Еще дорабатываем".
Детали: По состоянию на утро 14 марта депутаты между собой пришли к согласию по следующим законопроектам:
О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению нефтетоплив и смазочных масел;
О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров;
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О внесении изменений в заключительные положения Закона Украины "О Службе военного капелланства" относительно вступления в силу.