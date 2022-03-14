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Над Києвом збили ракету, уламки розтрощили будинок, загинула людина

Роман ПетренкоПонеділок, 14 березня 2022, 12:11

Протиповітряні сили збили над Києвом ракету, її уламки впали на житловий квартал та зруйнували п’ятиповерхівку.

Джерело: радник глави МВС Антон Геращенко, співрозмовник УП, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Зазначається, що уламки ракети впали в Києві у районі Куренівки.

Співрозмовник УП підтверджує, що бачив, як ракету збивали.

Кличко повідомив, що уламки ракети впали на дорогу. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка.

Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах.

 
 

Теми: Київвійна
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