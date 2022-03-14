Над Киевом сбили ракету, ее обломки попали на дом, погиб человек

Противовоздушные силы сбили над Киевом ракету, ее обломки упали на жилой квартал и разрушили пятиэтажку.

Источник: советник главы МВД Антон Геращенко, собеседники УП, мер Киева Виталий Кличко

Детали: Отмечается, что обломки ракеты упали в Киеве в районе Куреневки.

Собеседник УП подтверждает, что видел, как ракету сбивали.

Кличко сообщил, что обломки ракеты упали на дорогу. Один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.

Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров. Вылетели стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.