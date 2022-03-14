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Росіяни розбомбили одну з насосних станцій Чернігова: 4 вбитих

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 березня 2022, 12:24

Російські окупанти розбомбили одну з насосних станцій "Чернігівводоканалу": за попередніми даними, 4 людей загинули.

Джерело: "Суспільне" з почиланням на директора "Чернігівводоканалу" Сергія Малявка

Деталі: Повідомляється, що 14 березня у Чернігові від бомбового нальоту була зруйнована одна із насосних станцій з подачі води на місто. Четверо людей загинули (один охоронець, один працівник та двоє членів його родини).

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Водночас у "Чернігівводоканалі" повідомили, що роблять все можливе для забезпечення міста. Вода має бути на перших поверхах будинків.

Пряма мова: "Звертайтеся до сусідів. Просимо повідомляти про пориви мереж та витоки води. Без перекриття витоків тиск води буде падати до нуля. Нагадуємо про обов'язкові запаси питної води".

Теми: Чернігіввійна
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